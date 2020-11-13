فيديو.. أحد أقارب سيدة الأقصر التي اختفى جنينها التوأم: نسيت تلبس الحجاب

كشف عماد عبدالباقي، أحد أقارب السيدة التي اختفى جنينها التوأم من بطنها، تفاصيل جديدة في الواقعة التي شغلت الرأي العام، وحدثت في محافظة الأقصر.

وقال "عبدالباقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن السحر مذكور في القرأن الكريم، مبديًا استنكاره من السخرية التي حدثت بسبب واقعة السيدة وتوأمها.

وأضاف: "الست دي في مصيبة وحامل في ست شهور وبطنها قدامها وأنا راجل قروي صعيدي، وفيه واحدة متزوجة من 4 سنين، ولما اتجوزت الست دي مرحتش ببطنها منفوخة وجت حملت وفي الشهر السادس بطنها كانت باينة للناس جميعًا".

وأوضح أن والدة السيدة الحامل التي تدعى "ولاء" استغاثت به لإصابتها بنزيف وقالت له: "أنا خايفة عليها وتلاقيها ملبستش الحجاب"، مشيرًا أنها كانت تلبس حجابا من القرأن الكريم، وأنها كانت ترى خيالات في شقتها وتظهر لها بعض الظواهر غير الطبيعية.

وأشار أنهم ذهبوا للمستشفى وقابلهم الطبيب المسؤول وبعد توقيع الكشف عليها أخبرهم أن الرحم "فاضي" وأجرت طبيبة لها أشعة بالسونار وأخبرتهم أنها لم تجد شيئا في الرحم.

واتهم "عبدالباقي"، "الجن" بالتسبب في خسارة السيدة لجنينها التوأم: "هل فيه حد ينكر وجود الجن وما يفعله في الإنسان وهو الجن اتخلق ليه في الدنيا.. مش اتخلق عشان يكون عدو للإنسان".

وأعلنت سيدة في محافظة الأقصر، أنها اكتشفت اختفاء جنين توأم من بطنها بعدما حمل 6 شهور، بعدما رأت كابوسا أثناء نومها أن هناك من يحاول "تسقيط" حملها، وأنها استيقظت فوجدت دماء ومياه بجوارها، وذهبت للمستشفى لتكتشف اختفاء الحمل وعدم وجوده أصلا رغم بروز بطنها.