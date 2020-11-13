النيابة تصرح بدفن جثة "خط الجمالية"

صرحت النيابة العامة بدفن جثة أشهر مسجل خطر بالدقهلية، وشهرته السيد صبري المعروف بخط الجمالية عقب مصرعه بالرصاص في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمحافظة الدقهلية.

وأمرت النيابة بالتحفظ على ما عثر بحوزته من مخدرات وأسلحة وذخائر، وتبين أنه مسجل سرقات عامة، ومتهم في قضايا مخدرات وضرب وإحداث عاهة، ونجح في الهرب طوال الفترة الماضية حتى تخفى منزل مهجور داهمته قوات الشرطة.

وتمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول الوزير للقطاع، من تحديد مكان اختباء المتهم الهارب، داخل منزل مهجور بعزبة حافظ دائرة المركز.

وتبين أنه عاطل، عمره 32 سنة، مقيم دائرة مركز الجمالية بأمن الدقهلية، مُسجل سرقات عامة وسبق اتهامه فـي قضايا عدة "سرقة بالإكراه، سلاح ناري، مخدرات، عاهة، ضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا سرقة بالإكراه.

تحركت بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، ومجموعات قتالية من الأمن المركزي، ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته بالمثل لإحكام السيطرة عليه، خشية تعرض المواطنين للخطر، حتى جرى إسكات مصدر النيران.

تبين مصرع المتهم، وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و2 خزينة وفرد محلي و55 طلقة مختلفة الأعيرة و2 كجم بانجو و1200 جنيه ودراجة نارية دون لوحات معدنية.

وفى شهر سبتمبر الماضى تمكن قطاع الامن العام من القضاء على 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمات أمنية بأسوان

واستهدفت القوات أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم في عدة قضايا جنائية "أبرزها قضايا سلاح، ومخدرات، وشروع في قتل"، حاولوا الهروب مستقلين سيارة ربع نقل تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية، وبتعامل القوات معهم في تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم.

وجرى العثور داخل السيارة على أربع بنادق آلية وكميات كبيرة من الذخيرة، ومن مخدر الحشيش، والبانغو المخدر تقدر بحوالي 25 كيلو غراماً.

كما استهدفت مأمورية أخرى عصابة في غرفة مُشيدة من الطوب الحجري داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو، تُتخذ مركزاً لبيع المواد المخدرة، حيث بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها وتعاملت معهم القوات بالمثل، ما أسفر عن مقتل 3 من العناصر الخطرة.