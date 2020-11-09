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جهود لكشف لغز العثور على جثة طالب داخل أرض زراعية ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
11:07 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
مديرية أمن بني سويف

مديرية أمن بني سويف

كثفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف من جهودها، خلال الساعات الماضية، لكشف ملابسات العثور على جثة لطالب، يبلغ من العمر 16 سنة، ملقاة داخل أرض زراعية بين قريتي "البرج" و"بهبشين"، بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة.

وعثر أهالي قرية "البرج"، مساء أمس الأحد، على جثة لشاب في منتصف العقد الثاني من العمر، ملقاة على أحد جانبي مصرف زراعي، أمام عزبة "محمد عبد الرحمن"، بدائرة مركز ناصر، وبها إصابة بطلق ناري في العين، وطعنة بالجانب الأيمن، وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطاراً بالواقعة من غرفة عمليات شرطة النجدة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لطالب يُدعى "‘إسلام ع. س. أ."، 16 سنة، مقيم بقرية "البرج"، مركز ناصر، وبها إصابة بطلق ناري في العين وطعنة نافذة في جانبه الأيمن، وتم استدعاء سيارة الإسعاف تولت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف ملابسات وظروف الواقعة.

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