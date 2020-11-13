الهجرة تقدم إرشادات قبل وبعد السفر.. منها التواصل مع الأقارب

حرصت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على تقديم الدعم والإرشادات للمصريين في الخارج، في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وقامت بوضع إرشادات على صفحتها الخاصة.

وأكدت الوزارة على اتباع الإرشادات والخطوات للمصريين فى الخارج، حال تعرضهم لأى مشكلة، خلال عملهم بالخارج أو إقامتهم خارج الوطن، وذلك حتى يضمنوا حقوقهم ويحصلوا عليها بالطرق القانونية وذلك وفقا لما يلى:

1 – إذا كان التمثيل القنصلى المصرى قريب من مقر إقامتك بالبلد التى تقطن بها بالخارج فعليك أولا الذهاب للقنصلية والتواصل مع القنصل العام لبحث مشكلتك.

2- التواصل مع أقاربك بمصر وإخبارهم بطبيعة المشكلة إذا كان مقر التمثيل القنصلى بعيدا عن مقر إقامتك.

3- إذا كانت المشكلة تتعلق بمكان عملك بالخارج تواصل مع مكتب التمثيل العمالى هناك.

4- التواصل بالخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة ويتواصل معك فريق عمل متخصص بالوزارة لحل المشكلة.

5- التواصل بوزارة الهجرة عن طريق الأرقام التالية :من خارج مصر "(00202)33036436، ومن داخل مصر "(02)33036436"، والفاكس :33036437، وعلى الإيميلEmail: Egyptionsabroad@emigration.gov.eg

6- يتلقى الخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة كافة الاتصالات للمصريين بالخارج من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساءً عدا أيام الجمعة والسبت.

7- خط الشكاوى لوزارة الهجرة على اتصال بكافة الجهات ومؤسسات الدولة ولديه قائمة بالمحامين بالدولة العربية لتوفير الدعم القانونى للمصريين بالخارج.

وجدير بالذكر أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أعربت عن تطلعها إلى إقامة ملتقى لكافة وزراء الهجرة بالدول العربية والجهات العربية الأخرى المعنية بعدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة المصرية، بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات وصولا إلى خلق قوى ناعمة من الجاليات العربية بالخارج تدعم قضايا الوطن العربي في مختلف الجوانب.