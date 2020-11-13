"الهجرة" تشرك المساجد والكنائس في مبادرة الحد من الهجرة غير الشرعية

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على دعم جهود الدولة في محاربة الهجرة غير الشرعية، حيث أشركت الوزارة المساجد والكنائس، في محاربة الهجرة غير المشروعة، وذلك بقيام المساجد بعدد من خطب الجمعة لمحاربة الهجرة غير الشرعية والحث على العمل والانتماء للوطن وعدم المخاطرة بالنفس وتعريضها للتهلكة، كما حرصت الهجرة بالاشتراك مع الكنيسة والمجلس القومي للمرأة على توضيح رأي الدين في الظاهرة خلال حملات طرق الأبواب، ويرصد التقرير التالي ماتم تنفيذه خلال الفترة الماضية:

* تم تكثيف الحديث عن مخاطر الظاهرة بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية

* عمل عدد من الدورات التدريب من الأئمة، والتي تعقد مرتين شهريًا بحضور 200 خطيب.

* توفير فرص العمل للشباب، لمحاربة الهجرة غيرالشرعية وتوفير البدائل الآمنة

* دعم الفئات المختلف من الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض قصص النجاح المختلفة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية

* تدريب نحو 140 مسؤول بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وفق البروتوكول الموقع مع وزارة الهجرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة، بميزانية بلغت نحو 97.5 مليون جنيه، ما ساهم في توفير نحو 143 ألف يومية عمل.

* قام المجلس القومي للمراة المجلس بتوعية المرأة المصرية في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، باعتبارها الأكثر تأثيرًا في أسرتها وفي محيطها، ما يضمن وصول أهداف مبادرة "مراكب النجاة" إلى الفئات المستهدفة، * قدمت حملة "طرق الأبواب" بالتنسيق بين المجلس وعدد من الجهات الفاعلة المشاركة في المبادرة، لإيصال رسالة المبادرة وتوعية الشباب وطلاب المدارس بجانب السيدات الريفيات بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

* توفير البدائل بالتدريب وفرص العمل للشباب والفتيات، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني يساعد في الوصول للفئات المستهدفة

* التدريب على مختلف التخصصات من الفندقة والصيانة والسباكة والكهرباء والرخام وغيرها من الحرف التي تحتاج إلى الأيدي العاملة الماهرة، مع إمدادهم بالمعدات اللازمة، وكذلك رفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسات الدولة.