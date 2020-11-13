"غازتك" و"تنمية المشروعات" يوقعان اتفاقية لتحويل السيارات للعمل بالغاز

وقع المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، عقد تمويل لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائي (غاز طبيعى / بنزين) مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بقيمة 10 ملايين جنيه.

ويأتي توقيع التعاقد التمويلي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية التي تستهدف التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في مختلف أنواع السيارات والمركبات، لما يتمتع به الغاز الطبيعي من اقتصاديات وكفاءة تشغيل عالية، والوفر الكبير الذي يحققه استخدام الغاز للمواطن في سيارته، فضلاً عن حفاظه على البيئة.

ومن المخطط أن يؤدي التعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات في تحويل السيارات للغاز الطبيعي في الإسهام بفعالية في تنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الإعتماد على أنواع الوقود السائل، وتعزيز التعاون المثمر والبناء بين وزارة البترول وجهاز تنمية المشروعات في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وتستهدف هذه المرحلة التمويلية الجديدة من جهاز تنمية المشروعات تحويل نحو 1250 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل في مختلف محافظات الجمهورية حيث تعد هذه المرحلة الشريحة التمويلية الثالثة من إجمالي عقد تمويل المرحلة السادسة الذي يبلغ 40 مليون جنيه وبقيمة 10 ملايين جنيه لكل شريحة ويستهدف تحويل إجمالي 5000 سيارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات السابقة تعاونت شركة غازتك مع جهاز تنمية المشروعات وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكي السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بأقل فائدة وأطول فترة سداد، حيث يتم تحويل السيارات بمراكز تحويل الشركة المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال.

هذا وسوف يسهم التنسيق والتعاون بين شركة غازتك وجهاز تنمية المشروعات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نحو التسهيل والتيسير على المواطنين، وتوفير تكلفة استهلاك الوقود لأصحاب السيارات، فضلاً عن تنفيذ الاستراتيجية الجارية للدولة لتعميم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود اقتصادي وآمن ونظيف ومتوفر، وما يتضمنه ذلك من توجه قومي واقتصادي من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على استيراد أنواع الوقود السائل.