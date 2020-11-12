زحام واشتباكات بين السائقين أمام محطات الغاز الطبيعي بالفيوم

شهدت محطات الغاز الطبيعي الثلاث بمحافظة الفيوم، تكدس وازدحان السيارات التي انتظرت في طوابير طويلة وصلت إلى طوابير من السيارات أمام محطتي الغاز الطبيعي في الفيوم، اليوم، بعد تعطل المحطة الثالثة ما تسبب في تكدس كافة السيارات بالمحطتين الأخرتين،خاصة أنّ المحافظة لا تضم سوى 3 محطات غاز طبيعي فقط.

وقال طارق سيد "سائق" في تصريحات لـ "الوطن" إنه انتظر أكثر من 3 ساعات امام المحطة، وضاع يومه في الطابور ما يؤثر على دخله المادي، مؤكدًا أن الزحام تسبب في نشوب مشاجرات بين السائقين بسبب أولوية الحصول على الغاز الطبيعي.

وطالب "طارق" الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة حل تلك المشكلة عن طريق توسيع المحطات وزيادة عدد الطلمبات، أو إنشاء محطات غاز جديدة بالمحافظة لحل تلك المشكلة، خصوصًا بعد الإقبال الكبير على تحويل السيارات الأجرة من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، مما تسبب في زيادة الضغط على المحطات.

وأوضح إمام بركة، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالفيوم، أنّ تكدس سيارات السرفيس والميكروباص والتاكسي أمام محطتي الغاز بسبب تعطل طلمبة الغاز بمحطة المحافظة التي تقع أمام موقف مصر، الأمر الذي زاد الضغط على المحطتين الأخرتين، مشيرًا إلى إجراء الصيانة لإصلاح الطلمبة المُعطلة وإعادتها للعمل مرة أخرى.

في سياق متصل، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّه بحث أزمة قلة محطات الغاز بالمحافظة خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا التوصل إلى حل عبر توفير قطع أراضي وطرحها للمستثمرين لإنشاء محطات غاز طبيعي.

وأشار "الأنصاري" إلى الإعلان عن افتتاح عدد كبير من محطات الغاز خلال 6 أسابيع من الآن، مؤكدًا تحديد 4 أماكن بالفعل وجار إنشاء محطات الغاز عليها بما يسهم في القضاء على المشكلة بشكل تام ولن يكون هناك زحام أو طوابير بعد ذلك.