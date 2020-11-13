بتكلفة 8.5 مليون جنيه.. رصف شارع المنشية بحي الهرم

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لأعمال وضع طبقة الرصف السطحية لشارع السودان بمنطقة سور كلية الزراعة، اتجاه كوبري فيصل، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، في ضوء سعي المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.

وشدد المحافظ على الالتزام إنشاء بالوعات صرف أمطار، وإجراء تنسيق عام للحوائط والأسوار المتواجدة، ودراسة إمكانية إنشاء وسائل ترفيه كوحدات طعام متنقلة أو ممشى حضاري، خاصة أن المنطقة قريبة من جامعة القاهرة.

وتفقد "راشد" أعمال تطوير شارع المنشية بحي الهرم، الجارىة بتكلفة 8.5 مليون جنية، بطول 850 مترا، وعرض 28 مترا، ونفذت طبقة الرصف السطحية بالطريق، وإنشاء بالوعات صرف أمطار، وإزالة لتعديات المحال والمنشآت التجارية على جانبيه، ما ساهم في إحداث سيولة مرورية كبيرة، خاصة أن الشارع يعد محور مروري حيوي.

وعاين المحافظ عقار به نسبة ميل بشارع متفرع من المنشية، وكلفت لجنة استشارية من كليه الهندسة جامعة القاهرة، لمعاينة العقار، وإعداد تقرير فني بحالته، والتي أوصت بإجراء رصد لحاله العقار، وتنفيذ جسات على مدار الشهر؛ للوقوف على مستوى ميله، وفي حال الحاجه سيخلى العقار، حرصا علي سلامه المواطنين .

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ورئيس هيئة النظافة والتجميل، ورؤساء أحياء جنوب والهرم.