ضبط مرتكب واقعة مقتل طفلة بالدقهلية بغرض السرقة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنزلة بمديرية أمــن الدقهلية من (عامل - مُقيم بدائرة المركز).. بغياب كريمته، تبلغ من العمر 4 سنوات، عقب خروجها للهو أمام العقار محل إقامتها والعثور على جثتها داخل جوال بعقار تحت الإنشاء "مجاور للعقار محل إقامتها" .

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مزارع، مُقيم بعقار مجاور للعقار محل إقامة الطفلة المجنى عليها).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبى، تم بإرشاد المتهم المذكور ضبط القرط المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.