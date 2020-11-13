ضبط صاحب مخزن تلاعب بماكينات صرف الخبز

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإستيلاء على أموال الدعم .. فقد تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) ، لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بالتلاعب بماكينة صرف الخبز بالمخبز عملهما ، وإجراء عمليات بيع وهمية والإستيلاء على نقاط الخبز المنصرفة ببطاقات التموين بقيمة ماللية بلغت أكثر من خمسة ملايين جنيه ، والإبقاء على إسم مالك المخبز السابق وعدم تعديل ماكينة صرف الخبز بإسمهما للحيلولة دون وقوع أى مسائله قانونية لهما، بقصد الإستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (مالك مكتبة - مقيم بدائرة قسم شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة (على خلاف الحقيقة) وترويجها على عملائه بنطاق محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها ، وإتخاذه من المكتبة الخاصة به الكائن مقرها مدينة أبو المطامير وكراً لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قامت مأمورية بإستهداف مقر المكتبة المشار إليه حيث أمكن ضبطه وبحوزته (مجموعة كبيرة من شهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة كبيرة من السجلات التجارية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة كبيرة من شهادات الحيازة الزراعية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - مجموعة كبيرة من نماذج إستعلام بيانات - مجموعة كبيرة من عقود إيجار أملاك - عدد ( 2 ) جهاز لاب توب - وعدد ( 3 ) وحدة ذاكرة نقالة .. بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى صور المستندات المضبوطة خالية البيانات ومعدة للتزوير - طابعة ألوان - ماسح ضوئى - ماكينة تغليف).

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بإصطناع المحررات بإستخدام الأجهزة المضبوطة.

وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا (نصب سفريات – تحويلات مالية – كسب غيرمشروع) مُتهم فيها 4 أشخاص .. ضبط فيها مستندياً أكثر من (1,5مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.