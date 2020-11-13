ضبط 7500 قرص اكستاسى  بحوزة تشكيل عصابى تخصص فى جلبه من الخارج 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عدد 7500 قرص لمخدر الإكستاسى - مبلغ مالى– عدد 5 هواتف محمولة) بحوزة (3 عاطلين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصرى، وآخر له معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، حيث يتولى أحدهم جلب الأقراص المخدرة من إحدى الدول الأجنبية بقصد الإتجار ويقوم باقى التشكيل بترويجها داخل البلاد، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,800,000 ثلاثة مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

احباط مخطط تشكيل عصابى قاموا بإنشاء مصنع للأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القليوبية) تخصص فى مجال تصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم ويقومون بتصنيع تلك الأقراص وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك وصولاً للمنتج النهائى، وفى ضوء ذلك أعدوا وجهزوا مصنعاً بدائرة مركز شرطة بنها وكذا تخرين تلك المواد والعقاقير المخدرة بمخزن بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية أمكن ضبط أحدهم حال تواجده بالمصنع المشار إليه، وكذا ضبط (4 عاطلين آخرين) ، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة – الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف)، وبمواجهتهم إعترف عنصر التشكيل المضبوط بتصنيع تلك العقاقير المخدرة بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل لترويجها على عملائهم، وأن باقى المتهمين المضبوطين يُعاونونهم فى عملية التصنيع دون علمهم بالمواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

ضبط 120 طربة حشيش وزنت 12 كيلو جرام

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتى أمن "الشرقية، الإسكندرية" جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (عدد 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- بندقية خرطوش – وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى– هاتف محمول).. بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

ضبط (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية") .. بدائرة قسمى شرطة "أول، ثان" الرمل بمحافظة الإسكندرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.