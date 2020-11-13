بينهم طفلة.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، 3 سنوات، في حادث تصادم سيارتين بطريق البداري سوهاج الشرقي، أمام عزبة الشيخ علي بالبداري في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركزشرطة البداري، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام عزبة الشيخ علي، دائرة المركز ووقوع مصابين.

وبالانتقال والمعاينة والفحص، تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي رقم "3216 ه ب ط"، وسيارة أخرى رقم "5278 ى ط ر"، أمام عزبة الشيخ علي البداري، أسفر عن إصابة كل من: محمد محمد علي حسان، 27 عاما، ومنى أحمد أحمد، 23 عاما، وروجينا محمد محمد، 3 سنوات، مقيمون بمركز شطورة في محافظة سوهاج، وأحمد علي أحمد، 20 عاما، مقيم بقرية نجوع المعادي بالبداري، ومتري معوض حنا، 42 عاما، مقيم بنزلة الملك التابعة لمركز ساحل سليم.

ونقل المصابون إلى مستشفى البداري المركزي، وحالتهم العامة جيدة، وجار خروجهم من المستشفى، ولا يوجد إعاقة بالطريق، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط حادث سير آخر اليوم؛ إذ انقلبت سيارة ميكروباص بطريق القوصية أسيوط الزراعي، أمام قرية بني زيد التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، أسفر عن مصرع سائق، وإصابة آخر وجرى نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي.