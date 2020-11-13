أستاذ طب نفسي: كورونا لا يسبب أي خلل في الهرمونات

قال الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن المصاب بفيروس كورونا المستجد يتعرض لعزلة قوية، لأنه يكون ممنوعًا من الاختلاط بكل أفراد الأسرة، ممثلًا هذا الوضع بما يحدث في السجن الانفرادي.

وأضاف "بحري" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "العزلة تكون في مصلحة المريض وأسرته لكنها قاسية أيضًا ويعاني فيها المريض بشدة، فالإنسان يحب أن تعمل حواسه لأنه كائن اجتماعي يحب الاختلاط، لكن العزلة تجعله يغير طبيعته وشخصيته وتجعله إنسانًا مختلفًا عما تعوده من نفسه".

وتابع: "عندما يخرج مرضى كورونا من العزلة فإنهم يشعرون بعدم الأمان خوفًا من تكرار الإصابة والدخول في العزلة الإجبارية مرة أخرى، كما أنهم يشعرون أنهم أصبحوا مصدر مرض وليس مصدر سعادة وموضع ترحيب".

وأردف أن بعض الفرق الطبية في مصر كانوا يتعرضون لمواقف مشابهة في الأشهر الأولى، إذ كان البعض ينفرون منهم ويرفضون أن يدخلوا بيوتهم، مشددًا على أهمية تجنب وصم مرضى فيروس كورونا.

وأوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر: "مفيش أي أبحاث اتكلمت على تأثير كورونا على الغدد الصماء والهرمونات والتفاعلات الكيميائية بالمخ وهي الناقلات العصبية، لكن العامل النفسي هو من يؤثر بوجه عام على الأداء، إذ قد يسبب العصبية وثقل الحركة والشعور بآلام شديدة وهو ما يعرف بالاضطراب النفسي الجسماني.