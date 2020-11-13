إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على "طريق الموت" بحدائق الأهرام (صور)

لا يزال مسلسل حوادث السيارات مستمرا، في منطقة حدائق الأهرام، فبات يشكل خطرا على السكان والمارة، وأطلقوا عليه "طريق الموت" نتيجة لتكرار الحوادث، التي أصبحت تحدث بشكل شبه يومي.

وأصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة، ونقل المصابون إلى مستشفى الهرم للعلاج، ورفع حطام السيارة، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها والاستعلام عن الحاله الصحية للمصابين لسماع أقوالهم.

وتلقت غرفة شرطة النجده بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم في دائرة قسم شرطة حدائق الأهرام، ووجود مصابين، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ميكروباص في أثناء تفادي أحد الاشخاص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من ركاب السيارة الميكروباص، بينهم اثنان حالتهما حرجة، ونقلوا إلى مستتشفى الهرم للعلاج، ورفع ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة حطام السيارة وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشهدت منطقة حدائق الأهرام عده حوادث مرورية حتى أطلق عليها طرق الموت، حيث في 19 من الشهر الماضي لقي الطفل عمر مصرعة بعد أن دهسته سيارة مسرعة، وهرب قائها مسرعا تاركا الطفل ينزف حتي الموت وتحرر المحضر رقم 49538 جنح الهرم

وكشفت التحقيقات بأن الطفل عمر لقي مصرعه، خلال عبوره من أمام البوابة الثانية بطريق حدائق الأهرام، بعد أن دهسته سيارة منطلقة بسرعة جنونية في الحارة الأخيرة من الطريق، لترمي الطفل بعيدًا وتتركه مصابا بنزيف في المخ، وتستكمل السير دون أن تتوقف، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة علي الطريق، وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث وقامت بمعاينة الطفل وطلبت نقلة الي ثلاجة حفظ الموتي في مستشفي الهرم وعرضه علي طبيب الصحة، وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها، وعلى الفور قام فريق البحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان الذي شهد الواقعة لتفريغها تمهيدا للوصول للسيارة مرتكبة الواقعة، كما تم استدعاء بعض من شهود العيان بالمنطقة لسماع أقوالهم، والإدلاء بمواصفات للسيارة أو قائدها مساعده منهم في الوصول للجاني، هذا وتواصل جهات التحقيق عملها.