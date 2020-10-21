إصابة 5 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

أصيب 5 أشخاص في حادثي سير داخل قرى مركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

في الحادث الأول تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية الأمن، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، أمام عزبة عويس، ما أسفر عن وقوع حالتي إصابة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف الجامعي، حيث تبين أن المصابين هم: سمية محمد عبداللطيف، 60 عاما، مقيمة مركز الفشن جنوب بني سويف، ومصابة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وأحمد زين العابدين محمد 65 عاما، مقيم مركز الفشن، ومصاب جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

كما وقع الحادث الثاني إثر تصادم سيارة بتوك توك بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج بإشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية الأمن يفيد، بوقوع حادث تصادم سيارة بتوك توك بقرية بني هارون، حيث انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين أن المصابين هم: محمد محمد حسان، 20 عاما، مقيم قرية بني عفان مركز بني سويف، عامل، مصابا اشتباه كسر بالساق اليمنى، محمد زكى كمال، 28 عاما، مقيم قرية دموشيا مركز بني سويف، عامل، مصابا سحجات وكدمات بالجسم، ومحمد حسن حسان، 26 عاما، مقيم قرية دموشيا، عامل، مصابا جروح وسحجات بالجسم.

تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية.