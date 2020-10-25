إصابة 9 أشخاص بينهم 5 طالبات بالجامعة في حادث مروري ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، بينهم 5 طالبات بالجامعة، منذ قليل، في حادث تصادم 3 سيارات، أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم لمستشفى المحافظة الجامعي، وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، عقب توقفها أعلى الكوبري لدقائق.

وتلقت غرفة عمليات إدارة النجدة ببني سويف، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ6 سيارات إلى مكان الحادث، ونقل المصابين للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب البشري، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

وتبين أن المصابين هم: طارق حميده ياسين، 30 عاما، مقيم بقرية الحكامنة بمركز بني سويف، سائق، مصاب باشتباه كسر بالضلوع والذراع الأيسر، ومصطفى سيد عبدالسلام، 62 عاما، مقيم بحي الجزيرة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر والضلوع، وخالد حسين إبراهيم، 44 عاما، مقيم ببني سويف، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ووفاء عصام سيد، 21 عاما، طالبة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وهبة ناصر حماد، 21 عاما، طالبة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة.

وباقي المصابين هم: أسماء علي محمد، 19 عاما، مقيمة ببني سويف، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية وجروح وكدمات متفرقة، وهاجر محمد رشدي، 19 عاما، طالبة، مقيمة بمحافظة المنيا، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وعلا سمير شعبان، 19 عاما، طالبة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ونورهان محمد صلاح، 19 عاما، طالبة، مقيمة بمركز ناصر، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى.