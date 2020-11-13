بعد طرح الطماطم بـ5 جنيهات للكيلو.. منافذ بيع الزراعة بالقاهرة والجيزة

ينتظر غدا السبت، المواطنون طرح الطماطم بأسعارها المخفضة والتي تصل لـ 5 جنيهات للكيلو، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفرها يوميًا بكميات ثابتة بجميع منافذ بيع المنتجات الزراعية على مستوى الجمهورية.

وتستعرض "الوطن" أبرز منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والجيزة وعناوينها.

منافذ محافظة القاهرة

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام

وتوجد بها لحوم ودواجن ومواد غذائية.

- منفذ العبور - السوق

توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة..

- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم

- منفذ نادي دجلة طرة البلد

منفذ محافظة الجيزة

تغطي منافذ بيع منتجات الزراعة كافة مناطق الجيزة ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي ويصل عدهم قرابة 27 منفذًا رئيسيسا للوزارة ويعد أشهرها:

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي

تطرح بها جميع أنواع الخضروات واللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربات.

- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وأخر بمركز البحوث بالجيزة

وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم

توجد بها خضار وفاكهة وكافة المواد الغذائية.

- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها - الحي المتميز - سنتر 3

يوجد بها منافذ أسماك طارزجة وخضار وفاكهة ولحوم ودواجن وكافة المواد الغذائية.

وكان قد صرح الدكتور علاء البحراوي، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن أسعار الطماطم ستعاود الانخفاض قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد طرح العروة الخريفية في الأسواق من الطماطم.

وأضاف "البحراوي"، لـ"الوطن"، أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم يعود إلى عدم وجود أصناف تتحمل ارتفاع درجة الحرارة والإضاءة المرتفعة في أشهر الصيف في يوليو وأغسطس، وبالتالي لا تظهر إنتاجية في السوق في شهر نوفمبر ونهاية أكتوبر بالكمية الكافية، لافتًا إلى أن العروة الخريفية غزيرة الإنتاج، ويتوقع أن ينخفض سعر الطماطم فيها إلى 2.5 جنيه.

وأشار إلى أن الطرح يتم سنويًا، حيث تستقبل منافذ وزارة الزراعة كميات كبيرة وتطرحها على المستهلكين وتُطرح كذلك في الأسواق، وهناك لجان متابعة تقوم بنشرها إدارة الخضر في الحقول على المحاصيل المنزرعة في فصل الخريف، والنتائج مبشرة والمحصول غزير، كما يتم المرور على 26 صنفا من الخضروات التي ستطرح قريباً في الأسواق.

وارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق، ووصل الكيلو إلى 12 جنيها، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.