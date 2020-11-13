محمد ممدوح موجها رسالة لـ أحمد أمين: أنت مكسب كبير لينا

أثنى الفنان محمد ممدوح عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" على دور الفنان أحمد أمين وأدائه في مسلسل "ما وراء الطبيعة".

وكتب ممدوح: "أحمد أمين، أشكرك على تركيزك وإخلاصك وموهبتك اللي أمتعتنا بيهم في رحلتنا مع رفعت إسماعيل، أنت مكسب كبير لينا.. أشكرك مرة تانية".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" يعرض على منصة "نتفليكس"، وهو مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وتصدر مسلسل "ما وراء الطبيعة" قوائم الأعلى مشاهدة في معظم البلدان العربية، ودخل اليوم قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا والنمسا ولوكسمبورج.

وكشف المخرج عمرو سلامة في وقت سابق عن أسماء 6 حلقات من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، حيث كتب على حسابه على فيس بوك، "عشر أيام والمسلسل سيكون متاح على نتفليكس، بس أنا شوفته قبلكم ومتفائل.. وقلت أغششكم أسامي الحلقات"، والأسماء هي، أسطورة البيت، وأسطورة لعنة الفراعنة، وأسطورة حارس الكهف، وأسطورة النداهة، وأسطورة الجاثوم، وأسطورة العودة للبيت".

العمل من إنتاج كل من محمد حفظي، وعمرو سلامة المخرج والمنتج التنفيذي، وتمّ تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصري أصلي تستمتع به الجماهير حول العالم.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت ودينا ماهر وعمر خالد.