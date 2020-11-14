بعد مخاوف الموجة الثانية من كورونا.. بأمر القانون: الحبس لمن يعطل الدفن

مع عودة زيادة الإصابات، بدأت المخاوف تزداد مرة أخرى من وصول الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا إلى مصر، والتي حذرت منها وزارة الصحة، وطالبت الجميع بالتزام التدابير الاحترازية وارتداء الكمامات.

وشهدت الموجة الأولى من فيروس كورونا، مشكلات عديدة بسبب دفن الموتى نتيجة الفيروس، وهو ما واجهه قانون الأمراض المعدية الجديد رقم 142 لسنة 2020 ، المقدم من الحكومة والذى صدق عليه رئيس الجمهورية.

واستهدف القانون، منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورونا، وينص على تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى، وشمل القانون عقوبات واضحة فى حالة عدم الالتزام بما جاء فيه.

وواجه القانون أى محاولة يمكن أن تعطل دفن الموتى المصابين بالمرض الوبائى، بعدد من البنود، كما أعطى للوزارة صلاحية فى تنظيم هذا الإجراء، والتي جاءت كالتالي:

- منح وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها.

- ويتضمن الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى.

- يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.

- وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.