بيئة دمياط تواصل إزالة مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات

شنت إدارة البيئة بمحافظة دمياط، حملة، اليوم، برئاسة المهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، ومتولى حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، لمراجعة مكامير الفحم وبيان مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن إزالة "مكمورتي فحم" بعزبة العوامر التابعة لقرية البساتين بمركز كفر البطيخ، على مساحة ٢٠٠ متر، كما تستمر الحملات لإزالة جميع المكامير المخالفة وفقاً للوائح المُنظمة لذلك حفاظاً على البيئة.

وفي وقت سابق، ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أصحاب مكامير الفحم الواقعة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، بتقنين أوضاعهم عبر استخدام النماذج المطورة المعتمدة والواردة أسمائهم بالحصر قبل عام 2016، ولم يتقدموا بطلبات تطوير للجنة المشكلة.

وطالبت بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ لكتابة تعهد بتطوير مكامير الفحم الخاصة بهم، وتركيب النماذج المطورة قبل تاريخ 31-12-2020، منوهة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالتقنين خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع تنفيذ الإزالة حيال المكامير المخالفة.

وأشارت المحافظ إلى وضع معايير خاصة بتلك الأعمال، والتي تأتي عملاً بالاشتراطات البيئية المقررة في هذا الشأن للحد من الملوثات الناتجة عن مكامير الفحم البلدية، فيما طالب سكان مدينة دمياط الجديدة مديرية أمن دمياط وجهاز التعمير والبيئة بسرعة إزالة مكامير الفحم التي تعد بمثابة كارثة تهدد حياة مرضى الجهاز التنفسي، ما يدفع ربات البيوت لغلق نوافذ المنازل، فضلا عن ترك البعض منازلهم بسبب الأدخنة القاتلة الناتجة عن تلك المكامير ورغم مطالبات الأهالي بإزالتها من المدينة لكن ما زالت الشكاوى مستمرة رغم استبدال أغلبها بنماذج أفران حديثة.