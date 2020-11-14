حظك اليوم السبت 14-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يبحث الكثيرون على مطالعة الحظ اليومي للأبراج الخاصة بهم، لتوقع ما سيحدث من يومهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتحكم في ميزانيتك وكن واقعيًا في قراراتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. ومن المهم أن تتذكر أن المرونة والصبر يساعدانك على التواصل مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة شيري عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا قد تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.. انتبه لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تنظم جهودك وأن تحدد أفضل السبل لاستغلال مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة، وعليك أن تمضي على مهل وألا تتسرع حفاظًا على سلامتك وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر وعطارد في منزلك الخامس مما يدعمك وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل للرومانسية وتساعدك بصيرتك على معرفة من يحبك ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

عطارد في وضع معاكس وقد تتعرض لاستفزاز وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد ترتبك اليوم علاقاتك، ومن الضروري أن تتجنب الجدال مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات قد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال، ويدفعك ذلك للبحث عن حلول لحالتك المادية وعليك أن تحمي نفسك من الخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم ادرس جيدا كل خطوة وكل كلمة وحاول أن تحافظ على تركيزك تفاديًا للوقوع في أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

عطارد في برجك.. تنطلق بثقة وتصل لما تريد وتعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر في برجك ويعدك ذلك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.. فالنتائج الرائعة تستحق الاجتهاد، فقط كن متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي وتهتم بصحتك واعمل بهدوء بعيدا عن الأضواء، وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التحرر من ضغوط والوقت مناسب لتنمية أعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة والحب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد معاكسان.. حاول أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تنصلح أحوالك ويتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدعمك ويجعلك تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.