حظك اليوم السبت 14-11-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بحبه للعمل والدراسة بجد، كما انه يسعى دائمًا أن يكون في المقدمة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتحكم في ميزانيتك وكن واقعيًا في قراراتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. ومن المهم أن تتذكر أن المرونة والصبر يساعدانك على التواصل مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة شيري عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أبريل.