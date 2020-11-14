حظك اليوم السبت 14-11-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بقدرته على الانتظار والصبر لتحقيق أهدافه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا قد تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.. انتبه لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.