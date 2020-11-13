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قطع التيار الكهربائي عن مدينة قليوب 6 ساعات يومي السبت والأحد

كتب:

حسن صالح
02:55 م | الجمعة 13 نوفمبر 2020
قطع الكهرباء

قطع الكهرباء

أعلن مجدي نجاح، رئيس مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن المركز والمدينة غدا السبت وبعد غدٍ الأحد.

وقال بيان صادر عن مجلس المدنية، إن فصل التيار سيكون من الساعة 6 إلى 9 صباحا؛ لعمل صيانة بشبكة الكهرباء.

من جانبها، أكدت المهندسه آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية، استعدادا لفصل الشتاء، ومواجهة العواصف والأمطار.

وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظة بشكل عام، 470 مليون جنيه، وأشارت آمال بركات إلى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة؛ لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة، مناشدة المواطنين الحفاظ عليها، وعدم إتلافها.

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