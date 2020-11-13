رامي جمال عن أغنيته الجديدة: "هنكد عليكو"

كشف المطرب رامي جمال، عبر حسابه بتويتر، عن كلمات أغنيته الجديدة، والتي تحمل طابعا حزينا.

ونشر جمال، كلمات الأغنية "تباني من بعيد أحلى ياريت ما تقربيش تاني أقله وانتي غايبة ساعات بحس ان انتي وحشاني".

وعلق قائلا: "هنكد عليكو"، وتفاعل الجمهور مع كلمات الأغنية، معلقين: "منتظرون، نكد علينا براحتك يافنان".

وكان رامي جمال، قد انتهى من تسجيل أغنيته الجديدة "لسه الكلام زعلان"، التي يطرحها بعد فترة من الغياب.

والأغنية الجديدة من كلمات جمال الخولي، ومن ألحانه، وتوزيع أحمد إبراهيم، ووتريات سعيد كمال.

كما طرح ألبوم "أنا لوحدي"، من عدة أشهر، وتعاون فيه مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، والمحلنين بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، وشارك رامي جمال، في الألبوم كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

وكان التوزيع الموسيقي لأغاني الألبوم لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب.

يذكر أن كليب "سقف" للمطرب رامي جمال، ظهر به عدد كبير من النجوم مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبدالرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز وخالد عليش.

ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبدربه وحسين السيد وحسين الشحات، بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت، والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما.