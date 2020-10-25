زوجة رامي جمال تشيد بـdmc دراما: تسهم في توعية الناس بالبهاق

أبدت زوجة الفنان رامي جمال، إعجابها بالحكاية السادسة من مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والذي يناقش مرض البهاق، وكيفية تعامل المصابين به وتعامل من حوله، والأزمات التي يواجهونها.

وكان الفنان رامي جمال، قبل نهاية عام 2019 أعلن عن إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده.

وكتب رامي جمال، وقتها عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده مُعدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني إعمله عشان الناس مش هتقبلك كده، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستطرد: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".

وعقب عرض الحلقة الأولى من حكاية "لازم أعيش" على شاشة قناة dmc، التي ظهرت البطلة جميلة عوض من خلاله مصابة بـ"البهاق"، كتبت ناريمان زوجة جمال رامي، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بقولها: حبيت أوي فكرة القصة دي، وإننا ابتدينا يبقى عندنا وعي لمناقشة الأنواع دي من الدراما وتقديمها بالشكل ده.

وتابعت: ده ممكن يوعي الناس بالنوع ده من الأمراض اللي بتبقى عبء نفسي على صاحبها، وقد ايه اللي حواليه ممكن يوصلوه لأنه يكره نفسه أو إنه يحبها ويتقبلها، وده دور الناس اللي حواليه ودور المجتمع في تقديم دراما تفهم الناس.

واستطردت "قبل كده ناس كتير مكنش عندها فكرة عن المرض ده، وكانوا بيتعاملوا بطريقة تأثر نفسيًا جدًا على صاحب المرض اللي طبعًا جزء كبير منه نفسي ومناعي، فكان بيزود المشكلة، بعد ما رامي، أعلن عن مرضه بالبهاق جالي مسجات كتير جدا من بنات سواء هي عندها المرض أو زوجها أو خطيبها وكانت بتسألني مفروض أتعامل إزاي وبصراحة كنت بستغرب جدا إن لحد دلوقتي معندناش وعي كافي، إنا نفهم إن ده مرض مناعي عادي جدا زي أي مرض لا هو معدي ولا بيأثر على الشخص في حاجة أو ينتقص منه في شئ أبدا".

وأضافت زوجة رامي جمال "كنت بوضح إنك مش محتاجة طريقة تعامل معينة لأن أصلًا مفيش حاجة تستدعي ده، وعلشان كده مبسوطة إننا الفترة الجاية هنقدر نقدم النوع ده من الدراما للناس اللي معندهاش وعي كافي وممكن تسبب مشكلة نفسية للي قدامها من غير ما تحس".

وتابعت: وأتمنى الفترة الجاية تقديم أنواع مختلفة من القضايا اللي لحد دلوقتي محدش قدمها علشان نقدر نفهم نتعامل إزاي مع اللي حوالينا و إزاي إنت في المجتمع ممكن تبقى مؤثر على اللي حواليك بطريقة غلط من غير ما تحس في طريقة التعامل، عمومًا و إني كإنسان واجب عليا مكونش عبء أو سبب في جرح أي شخص بطريقة أو بأخرى حتى لو الشخص ده مختلف عني كل الاختلاف، أنا لسه مكملتش باقي الحلقات بس أتمنى يكون تناول الموضوع بشكل فعلا واقعي و إيجابي.