طقس السبت: معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا السبت، معتدلة على القاهرة والوجه البحري، ولطيفة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، معتدلة على السواحل الشرقية.

وتكون حالة الطقس ليلا، باردة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائلة للبرودة على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 16

الإسكندرية 23 16

وادي النطرون 23 16

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 17

بلطيم 24 17

مطروح 21 16

السلوم 20 15

سيوة 23 14

بورسعيد 24 18

دمياط 23 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 23 16

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 17

العريش 26 15

رفح 25 14

راس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 27 21

طابا 24 18

كاترين 22 09

الطور 26 18

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 14

بني سويف 26 14

المنيا 26 13

أسيوط 28 15

سوهاج 28 15

قنا 29 15

الأقصر 30 15

أسوان 30 15