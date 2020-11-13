الطقس اليوم الجمعة 13-11-2020 في مصر والدول العربية

ترصد الوطن حالة الطقس المتوقعة على مصر وعدد من الدول العربية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الجمعة، إذ يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقي الأنحاء، يصاحبه رياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

كما حددت الهيئة الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، حيث توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون متوسطة إلى غزيرة، محذرة من الشبورة المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حيث تكون الشبورة كثيفة على بعض المناطق.

درجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة: العظمى 25 والصغرى 17.

الإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 16.

مرسى مطروح: العظمى 22 والصغرى 15.

بورسعيد: العظمى 25 والصغرى 18.

دمياط: العظمى 24 والصغرى 18.

الإسماعيلية: العظمى 25 والصغرى 18.

السويس: العظمى 25 والصغرى 17.

العريش: العظمى 24 والصغرى 16.

طابا: العظمى 24 والصغرى 14.

سانت كاترين: العظمى 20 والصغرى 9.

شرم الشيخ: العظمى 29 والصغرى 19.

الغردقة: العظمى 29 والصغرى 18.

الفيوم: العظمى 26 والصغرى 14.

بني سويف: العظمى 26 والصغرى 14.

المنيا: العظمى 27 والصغرى 12.

أسيوط: العظمى 27 والصغرى 14.

سوهاج: العظمى 28 والصغرى 14.

قنا: العظمى 27 والصغرى 15.

الأقصر: العظمى 29 والصغرى 15.

أسوان: العظمى 28 والصغرى 15.

الوادي الجديد: العظمى 28 والصغرى 13.

حلايب: العظمى 28 والصغرى 24.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس، اليوم، الجمعة، غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، نهارا، معتدل و تقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.