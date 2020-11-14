تعرف على مخطط تطوير المدابغ والقطامية بالقاهرة

تعمل محافظة القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تنفيذ مشروع تخطيط وتطوير منطقة المدابغ وإيواءات أبو السعود وما حولها بنطاق حى مصر القديمة.

وتتمثل أهمية مشروع تخطيط أرضي المدابغ في التالى:

- خلق فرص استثمار نظراً لقربها من أكبر منطقة تجمع أثار إسلامية ومسيحية في مصر والشرق الأوسط .

- تخدم المنطقة بثلاث محاور رئيسية هامة "طريق كورنيش النيل، طريق صلاح سالم، طريق مجرى العيون".

- الحد من التلوث البيئي داخل المنطقة.

- خلق فرص تنمية المجتمع المحلي وفرص عمل جديدة من خلال إعادة استخدام الأرض بما يتلاءم مع قيمتها الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمخطط مشروع تطويرمنطقة المدابغ بحى مصر القديمة تتضمن:

-أنشطة سكنية وخدمية وتجارية وترفيهية مع مراعاة المرونة عند التعامل مع الموقع العام بإزالة وإعادة البناء مرحليًا.

-التعامل مع منطقة أكشاك أبو السعود كمرحلة أولى وإعادة استغلال موقعها كنشاط سكني إداري مميز ثم التوسع مرحليًا في باقي مناطق المشروع.

-مركزا ثقافيا ترفيهيا بمساحة حوالي 6.75 فدان

-فنادق ثلاث نجوم بمساحة حوالي 3.75 فدان

-فنادق خمس نجوم بمساحة حوالي 7 أفدنة

-مركزا تجاريا رئيسيا بمساحة حوالي 6 أفدنة

-مركزا إداريا رئيسيا بمساحة حوالي 5 أفدنة

- سكنا إداريا مميزا بمساحة حوالي 6.6 فدان

-مولا تجاريا أسفله جراج بمساحة حوالي 1.6 فدان

من ناحية أخرى، تعمل محافظة القاهرة، على منطقة الاستثمار بالقطامية البالغ مساحتها حوالي 1000 فدان منها 75% أراض استثمار مختلفة الأنشطة من سكني متكامل الخدمات، وتعليمي وصحي ونواد وخدمي تجارى وصناعي أنشطة مختلفة، و25% طرق وخدمات ومساحات خضراء ويخترقها الطريق الدائري.

وتنقسم منطقة الاستثمار إلى أربع مناطق، هى المنطقة الشمالية الواقعة شمال الطريق الدائري وتتبع إداريًا حي المقطم، والمنطقة الجنوبية تقع جنوب الطريق الدائري وتتبع حي البساتين، ومنطقة المروحة وامتدادها تقع شمال الطريق الدائري وتتبع إدرايًا حي شرق مدينة نصر، والمنطقة الصناعية تقع جنوب الطريق الدائري وتتبع حي البساتين.

أما مجالات الأنشطة في المنطقة الاستثمارية بالقطامية تتضمن نشاطا سكنيا 481 فدانا، ونشاطا تعليميا على مساحة 91 فدانا من مدارس وجامعات، أما النشاط الصحي قائم على مساحة 8 أفدنة، والنشاط الرياضى على مساحة 50 فدانا.

‌أما النشاط الصناعي فينقسم إلى منطقتين:-

- المنطقة الأولى: تسمى "منطقة المروحة" والصادر لها قرارا المحافظ رقم 575 لسنة 1999، والقرار رقم 2099 لسنة 2006، وتقع شمال الطريق الدائري ومساحتها 50 فدانا، وتضم الشركات والأنشطة ومعارض سيارات وخدمة وصيانة سيارات.

- المنطقة الثانية: تسمى المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية والصادر لها قرار محافظ رقم 1062 لسنة 2000، وتقع جنوب الطريق الدائرى على مساحة127 فدانا، وتشتمل على منطقة خدمات تجارية ومخازن وجراجات ومعارض سيارات، ومناطق صناعية تشمل "تصنيع أخشاب، تصنيع أثاث معدني، تصنيع زجاج مرايات، تصنيع منتجات ورقية وطباعة، تصنيع منتجات جلدية، تشغيل معادن، تعبئة وتغليف لمواد غذائية، تفصيل ملابس".