تعرف على مخطط تطوير المدابغ وإيواءات أبو السعود بمصر القديمة

قال اللواء علاء خليل، رئيس حى مصر القديمة، إن مشروع تخطيط وتطوير منطقة المدابغ وإيواءات أبو السعود وما حولها يشهد نهضة كبرى بعد إزالة المناطق العشوائية، ونقل السكان إلى الأسمرات.

وأضاف اللواء علاء خليل، لـ "الوطن"، أن مشروع تخطيط أرض المدابغ يتضمن خلق فرص استثمار نظراً لقربها من أكبر منطقة تجمع آثار إسلامية ومسيحية في مصر والشرق الأوسط، علاوة على خدمة المنطقة بثلاث محاور رئيسية هامة "طريق كورنيش النيل – طريق صلاح سالم – طريق مجرى العيون"، والحد من التلوث البيئي داخل المنطقة، وخلق فرص تنمية المجتمع المحلي وفرص عمل جديدة من خلال إعادة استخدام الأرض بما يتلاءم مع قيمتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن مخطط مشروع تخطيط منطقة المدابغ بحي مصر القديمة، بعد نقل نشاط المدابغ، يشمل أنشطة متنوعة ما بين سكني وخدمي وتجاري وترفيهي، مع مراعاة المرونة عند التعامل مع الموقع العام بإزالة وإعادة البناء مرحليًا، بحيث يمكن التعامل مع منطقة أكشاك أبو السعود كمرحلة أولى، وإعادة استغلال موقعها كنشاط سكني إداري مميز، ثم التوسع مرحليًا في باقي مناطق المشروع.

وأكد "خليل"، أن تخطيط منطقة المدابغ وإيواءات أبو السعود يشمل الآتى:

- مركزا ثقافيا ترفيها بمساحة حوالي 6.75 فدان

- فنادق ثلاث نجوم بمساحة حوالي 3.75 فدان

- فنادق خمس نجوم بمساحة حوالي 7 أفدنة

- مركزا تجاريا رئيسيا بمساحة حوالي 6 أفدنة

- مركزا إداريا رئيسيا بمساحة حوالي 5 أفدنة

- سكني إداري مميز بمساحة حوالي 6.6 فدان

- مولا تجاريا أسفله جراج بمساحة حوالي 1.6 فدان