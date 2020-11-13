شرم الشيخ تستضيف فعاليات منتدى الصناعة المصرفية

انطلقت فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2020 .

يشارك في المنتدى 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية، بما يساهم بشكل أساسي في ترويج السياحة بمدينة شرم الشيخ ضمن سياحة المؤتمرات ويبحث المؤتمر التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية فضلًا عن إلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه تلك الصناعة.

وتتطرق جلسات المنتدى إلى واقع المصارف العربية في مواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتبحث جلسات المنتدى المتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية ومخاطر غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتناول المنتدى أثر جائحة كورونا على المدفوعات الرقمية والشمول المالي والفرص والتحديات وأيضا الابتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات المالية، وسط اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات الواقية واستخدام المطهرات واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خلال جميع جلسات المؤتمر .

يذكر أن اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التقى بالفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لوضع الاستعدادات النهائية لاستقبال مدينة السلام للدورة الخامسة التي ستنطلق يوم 16 نوفمبر وتستمر حتي 20 من نفس الشهر.

وأكد المحافظ، على تقديم كامل الدعم للدورة الخامسة، لإنجاح المهرجان لما له من أرضية كبيرة بمحافظة جنوب سيناء، حيث يعد من أهم المهرجانات الموضوعة على أجندة وخطة المحافظة، لتطوير الشكل الفني والثقافي للمحافظة.

ووجّه جميع قيادات المحافظة بتقديم كافة التسهيلات وكامل الدعم للمهرجان، حتى يظهر بشكل وصورة تكمل مسيرة الأربع دورات السابقة برغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وتفشي فيروس كورونا المستجد.

يشار أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الافخم.

تقام خلال الفترة من 16 إلي 20 نوفمبر 2020 فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي جرى تأجيلها بسبب جائحة كورونا، وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي.

ومن جانبه قال الفنان مازن الغرباوي، إن الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام بنسبة حضور 50%، وبنفس النسبة ميزانية، ما يعد تحديًا كبيرًا لإدارة المهرجان، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا اجتماع إدارة المهرجان بكافة رؤساء اللجان للتأكيد على الاستعدادات الخاصة بإطلاق تلك الدورة الاستثنائية.

وأوضح الفنان محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أن إقامة الدورة خلال شهر نوفمبر قبل نهاية عام 2020 يدعم فكرة الأمن السياحي ويؤكد للخارج بأن مصر آمنة، ويعكس قدرة المسرح على احتلال الصدارة فى مواجهة التحديات، مؤكدًا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة.