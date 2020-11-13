"المدارس الخاصة": تحويل الطالب للتعليم الحكومي حال عدم دفع المصروفات

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه مع انتهاء المهلة الأخيرة لدفع المصروفات الدراسية يوم الأحد المقبل، ولم يدفع ولي الأمر المصروفات الخاصة بالعام الماضي، عليه التوجه إلى إدارة المدرسة وتقديم الأسباب أو الظروف القهرية التي يمر بها من أجل إعطائه مهلة أخرى أو تقسيط مبلغ المصروفات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن يوم الأحد المقبل 15 نوفمبر، هو الموعد الأخير لسداد أولياء أمور الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة والدولية للمصروفات الدراسية عن العام الدراسي الماضي 2019/2020، طبقًا للكتاب الدوري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في 28 من أكتوبر الماضي، وتم إرساله إلى جميع المديريات التعليمية ينظم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.

وأضاف "بدوي" في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أنه إذا لم يتجاوب ولي الأمر وتعمد عدم دفع المصروفات دون إبداء أي أسباب، ترفع وقتها إدارة المدرسة مذكرة باسم الطالب إلى الإدارة التعليمية، والتي بدورها ترجع إلى المدرسة من أجل التحقق والتأكد من عدم دفع ولي الأمر المصروفات الدراسية المستحقة لدى المدرسة من خلال مأمورية تشمل موجه مالي وإداري وقانوني وبحث حالة الطالب.

وتابع "رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة" أنه مع تأكد الإدارة التعليمية من عدم دفع ولي الأمر للمصروفات الدراسية وتعمده عدم دفعها، يتم التواصل معه وإعطائه خيارات إما دفع المصروفات أو رفع اسم الطالب من المدرسة وتحويله إلى مدرسة حكومية.

وأوضح "بدوي" أنه عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن المهلة الأخيرة لسداد المصروفات الدراسية سواء عن العام الدراسي الماضي أو القسط الأول من مصروفات العام الحالي، بدأ أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة في التجاوب ودفع المصروفات، وأنه قبل قرار الوزارة كان عدد كبير من أولياء الأمور غير متجاوب في دفع المصروفات.