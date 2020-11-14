أسعار الفاكهة اليوم السبت 14 -11-2020 في مصر

استقرار ملحوظ في أسعار الفاكهة شهدته الأسواق المصرية اليوم السبت 14 نوفمبر، وتتناول "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة الموسمية في ضوء ما تقدمه من خدمات للقارئ على مدار الساعة.

سعر الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 و35 جنيهًا.

سعر الموز

يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.

سعر العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

سعر الكمثرى

يتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 8 إلى 15 جنيهًا.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.

سعر البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 20 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

البلح

تراوح سعر البلح بين 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الفاكهة تساعد في علاج الأمراض غير السارية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفواكهة والخضروات تعتبر من العناصر الهامة للنظام الغذائي الصحي، حيث يرتبط خفض استهلاك الفاكهة والخضروات بتردي الصحة وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض غير السارية، كما ويعزى ما يقدر بنحو 3.9 مليون حالة وفاة في عام 2017 إلى عدم كفاية استهلاك الفاكهة والخضروات.

وأكدت الصحة العالمية، إن الحرص على استهلاك الفواكه والخضروات كجزء من النظام الغذائي اليومي قد يقلل من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض غير السارية بما فيها الأمراض القلبية والوعائية وأنواع معينة من السرطان.

وتشير بينات أكثر محدودية إلى أنه عندما تستهلك الفواكه والخضروات كجزء من نظام غذائي صحي منخفض الدهون والسكريات والملح - الصوديوم، فإنها قد تساعد أيضًا على منع زيادة الوزن والحد من مخاطر السمنة، والتي تعتبر من عوامل المخاطر المستقلة للإصابة بالأمراض غير السارية.