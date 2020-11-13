"سمارة".. مسنة رعت طفليها المعاقين 22 عاما بعد هجر زوجها: لم أعد قادرة

تخلى عنها زوجها في بداية الطريق، وتركها وحيدة تتحمل مسؤلية تربية طفليها من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقامت بدور الأب والأم معًا، قدمت لهما الرعاية الكاملة من مأكل ومشرب ورعاية صحية دون أن تشتكي طيلة 22 عامًا.

لم تعد "سمارة عبده عبد العزيز" قادرة على رعاية ابنيها المعاقين، 22 عامًا، و19 عامًا، بعد أن تخطى عمرها العقد السادس، ورسم الشقاء ملامحه على وجهها من فرط ما عاشته من معاناة طيلة حياتها وهي تحتضن ابنيها محمد 19 عامًا، وعبد الرحمن، 22 عامًا، حيث تمنت من الله أن يكونا سندا لها في الحياة عند الكبر، ولكن القدر كان له رأي آخر .

تعيش "سمارة" مع ابنيها المعاقين فى شقة، دور أرضي، بمنطقة مبارك 13 شمال الأحياء بمدينة الغردقة، لم تستسلم للظروف الصعبة أبدا رغم كبر سنها، امتلكت إصرارًا وعزيمة مكنتها من أداء رسالتها على أكمل وجه، واستطاعت أن تضرب مثالا للرحمة والانسانية.

تقول الحاجة سمارة إن زوجها تركها في بداية الطريق لتتحمل مسؤولية طفلين يعانيان الإعاقة الذهنية منذ ولادتهما، تحملت مسؤولية تربيتهما وتلبية احتياجاتهما اليومية دون أن تلجأ لاحد، حيث إنها تقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت، وحتى بعد وصولها إلى سن 62 عامًا ما زالت تقدم لهما الرعاية، وتهتم بهما، لافتة إلى أنها قضت عمرها في خدمة ابنيها ودائما ما ينتابها الخوف عليهما: "ربنا يجعل يومهم مع يومي فى يوم واحد علشان ميتبهدلوش وميلاقوش حد يرعاهم ويأكلهم"،

وأضافت أنها تستيقظ يوميا مع الفجر للصلاة ثم تعد الإفطار وتطعم ولديها وتقوم بتغيير ملابسهما وعمل ما يلزم لهما لأنهما كبيران لكن بعقول أطفال، ثم تذهب الى شادر الخضار لشراء الخضار وإحضاره الى شقتها لبيعه لتدبير نفقات ابنيها المعاقين حيث يستخدمان "بامبرز" بكميات كبيرة بجانب العلاج.

وأشارت إلى أن إيجار الشقة السكنية التى تسكن بها تراكم عليها ولم تستطع دفع القيمة الإيجارية لمجلس مدينة الغردقة بالإضافة إلى أنها مصابة بضعف نظر وترتدي نظارة طبية وتحتاج لزرع عدسات بتكلفة 15 ألف جنيه.

وناشدت المسئولين الاهتمام بها وولديها لظروفها القاسية حيث تتقاضى لكل منهما معاشا 420 جنيهًا وهذا لا يكفيهما "بامبرز وعلاج" وطالبت اللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر، بمساعدتها على تسديد متأخرات الإيجار للشقة، والتدخل لدى وزارة الصحة لعلاج عينيها كي تواصل رعاية ابنيها المعاقين.