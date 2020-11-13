متوسطة على معظم الأنحاء.. خريطة سقوط الأمطار خلال 6 أيام

حددت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، اعتبارا من السبت وحتى الخميس المقبل الموافق 19 نوفمبر.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها، الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها بالقاهرة والمحافظات، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية.

خريطة سقوط الأمطار السبت 14 نوفمبر

تنبأت هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الإسكندرية، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، مطروح، سيدي براني، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، والعريش.

كما تشهد مناطق دمياط، كفر الشيخ، والبحيرة، سقوط أمطار متوسطة عليها، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق القاهرة والوجه البحري، السويس، الاسماعيلية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، والشرقية.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 15 نوفمبر

كما أعلنت الهيئة احتمالية تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الإسكندرية، سيدي عبدالرحمن، الضبعة، مطروح، سيدي براني، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، دمياط، العريش، كفر الشيخ، البحيرة.

كما توقعت أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، بورسعيد، السويس، الاسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، والشرقية، ومناطق من وسط سيناء، يصاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 16 نوفمبر

توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، والسلوم، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، العريش، بورسعيد، رشيد، كفر الشيخ، البحيرة.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 17 نوفمبر

توجد توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، والسلوم.

كما أضافت الهيئة أن هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، العريش، بورسعيد، رشيد، كفر الشيخ، والبحيرة.

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 18 نوفمبر

توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الاسكندرية، مطروح، السلوم، بورسعيد، العريش.

خريطة سقوط الأمطار الخميس 19 نوفمبر

أعلنت الأرصاد احتمالية سقوط أمطار متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية، الاسكندرية، مطروح، والسلوم.

كما نوهت الهيئة لاتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.