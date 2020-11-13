مدير أول مستشفى عزل فى مصر: موجة كورونا الثانية أشرس وتحصد أرواح الشباب

أعلن الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى عزل النجيلة، أول مستشفى عزل صحي فى مصر، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد أشرس من الموجة الأولى بكثير، وهناك 5 أسباب وراء ذلك.

وقال "طالب" فى تصريح خاص لـ "الوطن" اليوم، إن الأسباب تتضمن سرعة تدهور حالة المصابين مقارنة بالموجة الأولى، كما أن نسبة الشفاء متأخرة، فضلا عن كثرة الجلطات فى الدم في بعض الحالات، وإحتياج أغلب الحالات لجهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى زيادة أعداد الإصابة والوفيات بين الشباب فى الموجة الثانية، بينما في الموجة الأولى كانت أغلبها لكبار السن، وأصبحت كورونا لا تفرق بين شاب أو كبير.

وأضاف: "إستعدينا للموجة الثانية لفيروس كورونا داخل المستشفى، ونعمل بكامل طاقتنا، بفريق طبى على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة من خلال أطقم أطباء وتمريض وعمال وفنيين لهم دراية وخبرة فى التعامل مع كورونا، كأول مستشفى عزل فى مصر، منذ البداية وتعاملهم مع مختلف الجنسيات الأجنبية من دول العالم وتماثلوا للشفاء من فيروس كورونا"

وأشار إلى أن مستشفى النجيلة حاليا هى عبارة عن غرفة عناية مركزة كبرى، وتستقبل الحالات الحرجة على مستوى محافظة مطروح، ويحول إليها هذه الحالات من غرف الفرز من جميع مستشفيات مطروح، ويجرى التعامل معهم بنظام وسيستم عمل خاص فائق العناية، وتقديم أفضل الرعاية الطبية لهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إرتفاع عدد الإصابات فى محافظة مطروح بفيروس كورونا المستجد، وأن مطروح أصبحت ضمن أعلى 4 محافظات إصابة على مستوى الجمهورية، ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من خلال المواطنين، مع توفير الأجهزة الطبية اللازم لمستشفيات الصدر والحميات ومطروح العام، وجميع المستلزمات الطبية التى تحتاجها المستشفيات.