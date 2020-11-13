طلاب هولنديون يصنعون سيارة كهربائية من مواد معاد تدويرها

ابتكر طلاب هولنديون سيارة كهربائية تعمل بكامل طاقتها ومصنوعة بالكامل من النفايات، بما في ذلك المواد البلاستيكية التي يتم إخراجها من البحر وزجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات المعاد تدويرها والقمامة المنزلية.

وقالت جامعة أيندهوفن التقنية، إن السيارة ذات اللون الأصفر اللامع والرياضية ذات المقعدين والتي أطلق عليها الطلاب اسم "لوكا"، يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 90 كيلو متر (56 ميلًا) في الساعة ويصل طولها إلى 220 كيلو متر عند شحنها بالكامل.

وقالت ليزا فان إيتن مديرة المشروع لرويترز، "هذه السيارة مميزة حقا لأنها مصنوعة بالكامل من النفايات"، مضيفة "هيكلنا مصنوع من الكتان وزجاجات بولي ايثيلين تيريفثالات مُعاد تدويرها، بالنسبة للداخل، استخدمنا أيضًا النفايات المنزلية غير المصنفة".

وتم استخدام البلاستيك الصلب الموجود عادة في أجهزة التلفزيون والألعاب وأدوات المطبخ لجسم السيارة، وتتكون وسائد المقعد من جوز الهند وشعر الحصان.

وقال فان إيتين، إن السيارة صُممت وصُنعت من قبل مجموعة من 22 طالبًا في حوالي 18 شهرًا، في محاولة لإثبات إمكانية الهدر.

جاءت فكرة الطلاب الذين شاركوا في هذا العمل الكبير، البالغ عددهم 22 طالب و طالبة فى توصيل فكرة للعالم من خلال عمل مرئي يراه العالم، أنه من الممكن صنع أى شيء حتى لو كانت سيارة بالكامل من النفايات والقمامة المعاد تدويرها بدلا من رميها فى الشوارع أو التخلص منها للأبد.

يمكن الاستفادة من القمامة والنفايات أيا كانت في صنع عمل عظيم مثل السيارة الكهربائية التي أنتجها الطلاب الهولنديون بالكامل من القمامة، ويوصل الطلاب رسالة لشركات السيارات وتحثهم على استخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة السيارات، ويعلم الطلاب أيضا أن الشركات تستخدم الزجاجات البلاستيك في صنع الكراسي ولكن يريدون الطلاب أن يستخدموا القمامة المعاد تدويرها في كل أجزاء السيارة.