BMW تطلق العنان لأيقونة كهربائية جديدة ضمن أسطول IX "فيديو"

بدأت الشركة الألمانية BMW في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج العديد من الطرز والموديلات الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت الشركة الألمانية لصناعة السيارات الفارهة عن إطلال سياراتها الكهربائية الجديدة كليًا الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والتي أطلق عليها "BMW IX"، وبحلول العام 2023 سيكون قد تم طرح 13 طرازًا كهربائيًا بالكامل من الشركة المصنعة BMW.

ونشرت الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، فيديو توضيحي للسيارة لإبراز الإمكانيات والمواصفات الخاصة بها والتي جاءت كالتالي:

- السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي الكهربائي، ومن المقرر طرحها بالأسواق الأمريكية بحلول العام 2022، كما يصل نطاق قيادتها إلى 300 ميل "480 كم"، وتأتي بمحركين كهربائيين قادرين على انتاج قوة حصانية تصل إلى 500 حصان، وتتسارع من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س، خلال 5 ثوان.

- تعمل السيارة بنظام الشحن السريع والذي يصل إلى قوة 200 كيلو وات عبر التيار المستمر.

- السيارة متصلة بنظام اتصار 5G مدمج، ويمكن شحن البطارية من 10 إلى 80 في المائة من السعة في أقل من 40 دقيقة، ومن صفر إلى 100 في المائة في 11 ساعة.

- تتميز السيارة بمواصفات "قوة حاسوبية أكبر لمعالجة البيانات، وأجهزة استشعار أكثر قوة".

وفي السياق ذاته، نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، توضح من خلاله إمكانيات النموذج الأولي للسيارة قبل طرحها عالميًا بالأسواق.