الصحة العالمية: 200 لقاح لعلاج كورونا.. منها 7 في المرحلة الثالثة

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الاقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن العالم يشهد وجود 200 لقاح كورونا في طور التجارب العامة، منها 47 لقاحًا دخلت المراحل الإكلينيكية و7 لقاحات دخلت المرحلة الثالثة التي تشهد التجارب على الإنسان.

وأضافت "طلعت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أنه لا توجد أية شركة تقدمت ببياناتها حتى الآن لمنظمة الصحة العالمية، حتى شركة "فايزر" التي أعلنت عن نجاح لقاحها بنسبة 90% في التجارب المعملية.

وتابعت: "منظمة الصحة العالمية ترحب بوجود أكثر من لقاح، وهناك إجراءات أخرى يجب أن تتم لكي نستطيع القول إن اللقاح جرى اعتماده وسيتم تصنيعه، وعمومًا لن يتم إنتاج اللقاح قبل صيف العام المقبل، وحتى لو أعلنت الشركات عن التوصل إلى اختراع اللقاح فإن إجراءات التصنيع والتوزيع والاعتماد طويلة بعض الشيء".

وأوضحت أن لقاح كورونا لن يتاح لكل أفراد المجتمع في المرحلة الأولية، إذ ستحصل عليه الفئات الأكثر خطورة، مشددةً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، لافتة إلى أن تصنيع اللقاحات يعتمد على الاتفاقات بين الدول والشركات الأساسية المكتشفة للقاح.

وأردفت المستشارة الاقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية: "لا نعلم على وجه التحديد أي الشركات ستكون سباقة في طرح لقاح كورونا، ولا يشترط أن تكون شركة فايزر هي الأولى، مضيفة أن وزارة الصحة تبذل مجهودات كبيرة جدًا من أجل الحصول على اللقاح".