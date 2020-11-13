فيديو يثبت تعاون محمد حسني مع الإخوان: "انتظروا بثا مباشرا من التحرير"

عرضت قناة "Extra News" الفضائية، تقريرًا عن حادثة المواطن الإخواني محمد حسني، الذي أشعل النار في نفسه في ميدان التحرير، واستخدام الجماعة الإرهابية لهذه القصة.

ونشر التقرير مقطع فيديو يثبت أن "حسني" كان إخوانيا، ويتواصل مع أحد القيادات الإخوانية في الخارج.

وقال حسني في الفيديو: "المفاجأة اللي جاية مني أنا إن شاء لله.. العبد محمد حسني.. هتفرح الناس كلها إن شاء الله يا عم سعيد.. أدعوا لنا إن شاء الله، وانتظروا مننا بث مباشر من ميدان التحرير بإذن الله".

وأوضح التقرير أن أسرة "حسني" كشفت حقيقته، وأنه مهتز نفسيا، لتحصد الجماعة الإرهابية الفضيحة وخيبة الأمل، بعد أن قالت زوجته وابنه، إنه كان يعمل في الخارج، وفصل من عمله، ثم عاد للبلد، وكان يعتدي عليهما بالضرب، واضطرا إلى الذهاب عند والدة الأم هربا منه.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، انتشارا واسعا لواقعة إشعال شخص النار في نفسه في القاهرة، الأمر الذي استغلته جماعة الإخوان الإرهابية وسعى إعلاميوها للترويج لوجود "بو عزيزي" جديد في مصر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يدعى محمد حسن غريب، وهو يلقي البنزين على ملابسه بميدان التحرير، مهدداً بإشعال النار في نفسه، فيما أكدت أسرته أنه مهتز نفسياً، واستغلته جماعة الإخوان الإرهابية وتحريضه لقتل نفسه لإثارة البلبلة.

اعترافات جديدة خرج بها نجل محمد حسني، الذي أشعل النار في جسده، حيث أكد أن تنظيم الإخوان وراء السبب في حرق والده لنفسه وأنها من حرضته علي القيام بهذا الأمر.

وبحسب الفيديو فإن جماعة الإخوان الإرهابية، حرضت شخصا يدعى محمد حسني غريب مصطفى على إشعال النار في نفسه لإثارة البلبة والمواطنين على النهج التونسي، وفقاً لاعترافات نجله وزوجته شيماء محروس عوض.

وأكدت أسرة "حسني" أن الجماعة الإرهابية استغلت والده وحرضته على إشعال النار في ملابسه، لإثارة البلبلة بهدف إشعال الفتنة.