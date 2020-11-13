قناة سعودية: ‎النمسا نموذج يحتذى به أوروبيا في التصدي للإرهاب

تعتبر النمسا نموذجا في التصدي للإرهاب، بالرغم من تعرض النمسا لهجوم إرهابي، فالنمسا نجحت أوروبيا في مكافحة الإرهاب، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وجاء في التقرير أنه بالرغم من حادث فيينا المأساوي، إلا أن الحكومة تحركت سريعا لمطاردة الإرهابيين وعناصر "الإسلام السياسي"، الذين يشكلون غطاءً للعناصر المتطرفة.

وأشار التقرير إلى أن النمسا تتخذ منذ 2015 إجراءات من شأنها مكافحة الإرهاب، عبر حظر التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية وحظر رموز تنظيم الإخوان.

وقال إنها شرعت في إجراءات لإغلاق المساجد المتطرفة وطرد المتشددين وأنشأت مرصدا لـ"الإسلام السياسي"، لتصبح نموذجا يحتذى به أوروبيا في مواجهة إرهاب تنظيم الإخوان.

وقال كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، إنه جرى نشر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب "كوبرا" في جميع أنحاء البلاد من أجل تجنب وقوع أي هجمات إرهابية جديدة، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في النمسا يخضع لتقييم سريع مستمر منذ وقع هجوم فيينا.

وأوضح "نهيمر"، أنه من التجربة الدولية فإن العالم يعيش في مرحلة توتر بعد وقت قصير من الهجوم في فيينا، ومن ثم فإن اليقظة مطلوبة في كل الولايات الفيدرالية، ذاكرًا أنه بعد الهجوم ازدادت حاجة الناس للأمن، حيث جرى تكثيف إجراءات الحماية التي تتخذها الشرطة في كل المناطق وخاصة عند تقاطعات المرور أو الشوارع التجارية أو مراكز التسوق.