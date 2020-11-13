"عبدالرحيم" يطعم حمام الحرم بالغردقة: بيمثل بهجة وكرم من عند الله

عرض الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، تقريرًا تلفزيونيًا عن رجل يدعى "عبدالرحيم"، يُطعم حمام الحرم الذي حط على أرض الغردقة.

وقال عبدالرحيم: "الأمر بدأ عندما أطعمت زوج حمام، ولم أكن أعلم أنهما سيعودان إليّ مرة أخرى، لكنهما فعلاها، مضيفًا: "أعتبر أن هذا الأمر كرم من عند الله، ومع مرور الوقت بدأت الأعداد تزيد".

وأوضح، أنه يطعم هذه الطيور لأن الله أوصانا بالرحمة، ووجه حديثه إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى "إنا أرسلناك رحمة للعالمين"، لافتًا إلى أن العالمين معناها أنه أرسله رحمة للإنسان وغيره من الطيور والحيوانات.

وتابع: "الحمام حاجة حلوة وبيمثل لنا بهجة حلوة في حياتنا، ولما بشوف ناس بتتصور او مبسوطة ببقى حاسس بحاجة كيرة مينفعش أوصفها بكلام، وسيدنا عمر بن عبدالعزيز كان يطعم الغلة اعلى الجبال حتى يأكل الطير منها.

ودعا "عبدالرحيم" إلى فعل الخير مثل وضع الغلة أو المياه لكي يأكلها الطيور والحيوانات، مؤكدا على أن ثوابها عظيم عند الله".

وأعرب مقدم البرنامج، عن ترحيبه الشديد بما فعله "عبدالرحيم"، قائلًا: "حاجة عظيمة وكلها رحمة وحب عبدالرحيم بقى معلم من معالم ميدان العروسة، وبحب منظر الحمام في الشوارع وهو حاسس بالأمان بيدي طاقة إيجابية محترمة ومش بحب شكله على الترابيزة وهو بيتاكل".