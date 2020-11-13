ساويرس: عندي قصص فشل كتير والناس بتتكلم عن نجاحاتي فقط

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن المقومات الأساسية لنجاح أي شاب تتمثل في التعليم الجيد، والمجهود، والذكاء وحده لا يكفي، ولكن يضاف له التصميم والقدرة على العمل بشكل طويل والتصميم على الإرادة والنجاح، والتغلب على العوائق، إضافة للثقة بالنفس والإيمان بالله، مضيفا: "أنا شخصيا الجزء ده مهم عندي، إيماني بربنا بيديني قوة في الحياة، الفرص في الحياة بتعدي قدامك والشطارة تقتنصها، فيه ناس بتكسل وفيه ناس مش واخدين بالهم، وفيه ناس مش عندهم روح المجازفة والمغامرة".

وأضاف "ساويرس"، خلال لقاء ببرنامج "شربل يستقبل"، المذاع على قناة "CNN بالعربية"، ويقدمه الإعلامي شربل راجي، أنه ليس لديه أي أسباب تجعله فاشلا في حياته، ونشأ في أسرة قوية حيث كان والده رجل أعمال، كما أن والدته أعطته أهم الأشياء، وهي مخافة ربنا، ومحبة الله زرعت لديه الإيمان الديني: "أنا شخصيا ده أساسي في شخصيتي، وإيماني بربنا بيديني قوة، وبحس انه معايا ومش بخاف من أي حد أو أي حاجة".

وتابع: "أنا عندي قصص فشل كتيرة في حياتي، والمشكلة العالم بيتكلم عن نجاحاتك، ومش بياخدوا بالهم من فشلك، وحصل نوع من التعدي عليا في الجزائر، وخدوا مني الشركة بأسلوب مش مظبوط، فاضطريت أروح للمحاكم عشان آخد حقي، وللأسف المحاكم ما أنصفتنيش وخسرت فلوس كتير جدا، بس ربنا جابلي حقي لأن الناس اللي عملوا كده في الجزائر دلوقتي كلهم في السجن وفلوسهم مجمدة".

وواصل: "تربطني علاقة مع عائلة نجيب ميقاتي، وهي عيلة محترمة وشاطرين جدا، وسمو الأمير الوليد بن طلال بردو صديق، وكارولس سليم اتكلمنا كتير في التليفون لكن متقابلناش، ولما خرجت من قطاع الاتصالات كان عندي كاش كتير جدا، وكان وقتها العالم في سنة 2008، فيه أزمة اقتصادية امتدت لـ2012، والبنوك كلها كانت غير آمنة، لذلك كان فيه رغبة في وضع الفلوس في مكان آمن، والمعروف أن الذهب مكان آمن، وكان لي رغبة في عدم الاستثمار في قوالب الذهب ولكن بيزنس الذهب، وتوسعت بشركة ماينينج، وأصبحت أكبر شركة في غرب أفريقيا".