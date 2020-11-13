وزيري: الأيادي المصرية العاملة بقطاع الآثار أبهرت العالم

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، إنه وبالرغم من وجود أكثر من 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر، إلا أن الأيادي المصرية العاملة في هذا القطاع نجحت في إبهار كافة دول العالم منذ 4 سنوات مضت.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن موقع "سقارة" مر عليه أكثر من 40 بعثة أجنبية، وبداية من 2018 تبين وجود "رديم" هائل من الأثار وتم التنقيب وعثر فيه على أكثر من 500 قطة محنطة وأشكال أسود للمرة الأولى وجعران، مؤكدًا أن جميع الاكتشافات تمت بأيادي مصرية.

وأوضح، أنه وفي الموسم الرابع وبالرغم من جائحة كورونا لم تثنينا الجائحة عن استمرار عمليات التنقيب والمضي قدمًا للعثور على مواقع أثرية جديدة، وفي 3 أكتوبر الماضي تم العثور على 59 تابوتًا منذ 2600 عام، بينما سيتم الإعلان عن الكشف الأضخم في 2020 صباح الغد.

وأكد "وزيري"، أنه سيكون كشفًا لا يُنسي، موضحًا أنه تم دعوة سفراء العالم في مصر والقنوات المحلية والأجنبية والتي بلغت 200 قناة، كما سيتم إضافة شيئًا حديثًا للمرة الأولى، ولن يتم الإعلان عنه إلا غدًا.

وأشار، إلى أنه لم يتم الكشف سوى عن 40% من الآثار الموجودة تحت الأرض حتى الآن، وتم وضع عدد من الأثار المكتشفه حديثًا في المتحف الموجود بمدينة شرم الشيخ، وسيتم افتتاح المتحف القومي للحضار المصرية في الفسطاط ومتحف آخر في العاصمة الإدارية.

وتابع: "الكشف بتاع بكرة هيروح أماكن ومتاحف أخرى، وسقارة فيها ميزة مهمة أنها لم تتوقف عبر العصور المصرية القديمة، وفيه بعض مناطق بدأت في الدولة الوسطى أو الدولة القديمة فقط، ولكن سقارة بدأت من أقدم بناء حجري عرفته البشرية منذ 5 آلاف عام، كما استمرت في الدولة القديمة عبر الأسر المختلفة الرابعة والخامسة والسادسة ولم تتوقف بباقي العصور".

وفند: "هناك نسختين قادمتين من افلام Netflix بخصوص الاكتشافات التي تجريها الحكومة المصرية، وتم أخذ عملية التنقيب الأثري بشكل طبيعي واستطاع المرممين والعمال المصريين في إبهار العالم كله، مشيرا إلى أن أثارنا المصرية وبالرغم من المشاكل التي تجوب العالم مازالت تحظى باهتمام الكثيرون، وبمجرد انتهاء الجائحة ستعود السياحة لأكثر من ما كانت عليه قبل عام 2009".

واختتم الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار: "مشكلة التمويل في العثور على الآثار لم تحل حتى الآن، وهناك أكثر من 50 بعثة مصرية تعمل على مستوى الجمهورية، هناك 8 بعثات أثرية مصرية فقط حاليًا بسبب كورونا، وجميع اكتشافاتهم مؤثرة عالميًا".