ساويرس: السياسة عايزة حد مختلف عن شخصيتي ومش هدخلها تاني

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصال والتكنولوجيا، إن ثورة يناير سرقها تنظيم الإخوان الإرهابي، "اتصلت بالرئيس مبارك وقتها لإيجاد حل وسط، وأن اللواء عمر سليمان يتولى فترة انتقالية لحد ما نعمل انتخابات والدنيا كانت هتمشي كويس، بس للأسف المحاولة فشلت، والرئيس وافق عليها شخصيًا بس حصل خلاف عنده في البيت وأصدقاء السوء وفيه ناس مكنوش عاوزين اللواء عمر يجي والإخوان كانوا بيلعبوا من وراء الستار فتجمعت الآراء على إفشال المحاولة دي".

وأضاف "ساويرس"، خلال لقاء ببرنامج "شربل يستقبل"، المذاع على قناة "CNN بالعربية"، ويقدمه الإعلامي شربل راجي، أن حزب المصريين الأحرار أدى مهمته، خاصة أن تنظيم الإخوان كان تنظيم منظم، وكان يهدف للتصدي للقوى الطائفية والمتطرفة، وساهم في حركة 30 يونيه التصحيحية، لكن بعد ذلك المناخ كان لا يسمح بالتحرك في السياسية من وجهة نظره، "أنا إللي على قلبي على لساني ومش دبلوماسي، واكتشفت أن السياسة عاوزة حد مختلفة عن شخصيتي، ومش هدخلها تاني".

وتابع: "مش خايف على مصر، العذراء مريم لما خدت المسيح وهربت كان ممكن تروح للبنان أو سوريا لكنها جت مصر، ومصر حضنتها وحضنت ابنها، ومن هذا المنطلق مصر مبروكة، ثانيًا مصر عندها مقدرات كبيرة جدًا ودولة غنية لكن للأسف حصل في الخمسينات والستينات إدارة سيئة، وعلى عكس الدول النمو في مصر 5 و6% رغم كورونا، وتعاملنا مع الفيروس كان على مستوى هائل".

وواصل "ساويرس": "الثورات بتقوم بالنفوس الطيبة والمبادئ الجميلة والمعاني الحلوى والشباب النقي وبعد ما بيخلص ثورته بيجي واحد سارق الثورة، ومشكلة الشباب أنهم بيعملوا الثورة ويقولوا باي باي كمل أنت، وكنت بقول لشباب ثورة يناير لازم تتنظموا وتطلعوا جيل جديد، منقدرش نلوم ثورات الربيع العربي، لأنها عاوزة حرية وعدالة اجتماعية، المشكلة دي في لبنان، عملتوا ثورة مين قائدها؟".

وأشار، إلى أنه لا يوجد حل في لبنان طالما تصدرت المنظومة الطائفية، موضحًا "يجب على لبنان تدمير هذه المنظومة، ووضع نظام سياسي جديد، من قبل الأجيال الجديدة من الشباب مع الرموز الدينية، ناصحًا الشباب العربي بإيجاد كيان سياسي علماني يعبر عنهم".