ساويرس: قطر وتركيا يدعمان الإرهاب وإسرائيل لن تختفي

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصال والتكنولوجيا، إن القيادات الفلسطينية ليس لديهم أي خطة، متابعًا "حماس قاعدة تهرب من الحدود وتاخد فلوس وتشجع عمليات إرهابية في سيناء، ومرة يضربوا ناس عزل في إسرائيل، ومعندهمش خطة أكيدة للسلام، مضيفًا "إسرائيل مش هتختفي، 50 سنة شعارات ومش بنعمل أي حاجة على الأرض".

وأضاف "ساويرس"، خلال لقاء ببرنامج "شربل يستقبل"، المذاع على قناة "CNN بالعربية"، ويقدمه الإعلامي شربل راجي، أن هناك العديد من فرص السلام الضائعة منذ عهد الرئيس السادات ثم أسلو وغيرها، والسبب خلافات وانقسامات، موضحًا "أنا مش هطبع مع إسرائيل، لأن القضية الفلسطينية متحلتش، وترامب أعطى كل الإسرائيليين اللي هما عاوزينه، لكن محلش مشكلة شعب مُشرد، "اللي بيحصل للفلسطينيين ظلم لأن لازم يبقى فيه دولتين".

وأكد، أن قطر وتركيا هما المركز الرئيسي للإرهاب في المنطقة وأوروبا، ويدعمان القوى الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق، والغرب لا يبالي بذلك، لافتًا إلى أن قطر دولة صغيرة وتهدف بأن يكون لها أقوى جيش في العالم المتمثل في الإرهاب، "فلوس رايحة وفلوس جاية وناسيين إن ربنا هيعاقبهم على كل اللي بيحصل".

وتابع ساويرس: "أسيء فهم تصريح ماكرون، الراجل مكنش مؤيد للرسومات المسيئة، راح أردوغان نط على الحكاية وحاول يعمل نفسه حامي حمى الإسلام، وعلى فكرة أردوغان مش هيكمل، "اقتصاد بلده في الحضيض والليرة نزلت".