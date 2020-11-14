بورصة الدواجن اليوم السبت 14-11-2020 في مصر

تذبذبت أسعار بورصة الدواجن، ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، حتى سجلت استقرارا على مدار الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأعلاف.

وترصد "الوطن" أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 14 نوفمبر، بالأسواق، وفقا لما أعلنته شعبة الدواجن، مسلطة الضوء على رحلة أسعار الدواجن على مدار الأشهر الماضية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار اليوم.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار بورصة الدواجن شهدت استقرارا على مدار الأسبوع الماضي وجاءت أسعار البيع المعلنة كالتالي:

ـ سجل سعر بيع الكيلو المعلن بالمزارع 19 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 24 جنيها.

ـ سجلت كارتونة البيض 26 ونصف جنيها بالمزرعة لتباع للمستهلك بسعر 31 جنيها.

ـ وصل سعر بيع الفراخ الساسو بالمزرعة لـ 23 جنيها ليباع للمستهلك بسعر 27 جنيها.

ـ سعر بيع الكيلو للدواجن البلدي الحر فسجل 28 جنيها بالمزرعة ليصل إلى المستهلك بسعر 31 جنيها.

وعلق "السيد" بأن استقرار الأسعار ليس في مصلحة المربي وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أن السوق سيشهد خروج العديد من التجار خلال الفترة المقبلة، اذا استمرت الأسعار على تلك الوتيرة، لافتا إلى أن السعر العادل للمربي، يعادل 24 جنيها، حيث تبلغ التكلفة الفعلية حوالي 22 جنيها.

ارتفاع أسعار الأعلاف

كما أشار "عبد العزيز" في حديثه إلى مواصلة أسعار الأعلاف لارتفاعها، حيث سجل سعر بيع طن الأعلاف 7300 جنيها، مضيفا أن الفترة المقبلة سترتفع أسعار التكلفة، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وانتشار الأوبئة ما سيجبر عددا كبيرا من التجار على الخروج من السوق في ظل استمرار تراجع أسعار البيع المعلنة بالمزارع، وارتفاع التكلفة على المربي، ما يضعنا أمام أزمة حقيقية.

وناشد "عبدالعزيز" الدولة بضرورة إنشاء بورصة للدواجن، للسيطرة على السوق، ووضع الآليات التي تضمن الأسعار العادلة للمستهلك والمربي، مؤكدا ضرورة انتباه الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.

إنتاج مصر من الدواجن

وأعلنت إحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، أن مصر تنتج سنويا ما يقرب من 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%.

اتحاد الدواجن: لدينا فائض كبير ونستعد للتصدير

وحصلت مصر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، على موافقة بتصدير الدواجن وكتاكيت التسمين والبيض، وفقا لما أعلنه اتحاد الدواجن في وقت سابق، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون الكميات المطلوب تصديرها للدول الأوربية في البداية قليلة، ولكن انتاجنا من الدواجن مازال قادرا على استعادة التبادل التجاري مع الدول الخارجية، مثلما كانت من قبل.

وتراجعت أسعار الدواجن بسبب زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجأون إلى شراء ما يلزمهم فقط.