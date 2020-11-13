صراع بين المرشحين للنواب في دمياط.. و"هاشتاج" لدعم ضياء داوود

تشهد الساحة الانتخابية في محافظة دمياط حالة من الصراع بين عدد من المرشحين أفضت إلى اتهام أنصار المرشحين "ياسر أبو هندية وأيمن رخا" المرشح المنافس "ضياء الدين داوود" بعدم تقديم خدمات لأبناء المحافظة بعد فوزه في انتخابات 2015 ليخوض المعركة الانتخابية مجددا على حد قولهم.

فيما دعا أنصار مرشح حزب مستقبل وطن "أيمن رخا" إلى مساندة ابن بلدهم "كفر البطيخ" في جولة الإعادة ليمثلهم تحت قبة البرلمان، وفي المقابل دشن أبناء دائرة دمياط هاشتاج # أدعم نائب الغلابة ضياء داوود# لدعمه في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية.

كما دشن شباب "الركابية" بدائرة كفر البطيخ، مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لدعم داوود في الانتخابات البرلمانية، ونفت حملته الانتخابية ما أشيع حول وجود تحالف بين ضياء داوود وأي من مرشحي الدائرة الأولى الذين سيخوضون جولة الإعادة وهم " أيمن رخا" مرشح حزب مستقبل وطن و"ضياء بصل" و"ياسر أبو هندية" نقيب المحامين، حيث أن الفارق بين داوود و أقرب منافسيه مرشح مستقبل وطن يتخطى 20500 صوت انتخابي .

فيما أصدر "ضياء بصل" المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة دمياط، بيانًا اليوم، جاء فيه: "أهلي وأحبائي وناسي في دمياط ، دائما لم أخسر رهاني معكم، وكنتم سند ودعم لي أفخر به، واعتبره دينا في عنقي، كلي ثقه في وعيكم، وقدرتكم على اختيار الأصلح ، والأقدر على الخدمة والعطاء، وانتظركم في جولة الإعادة لاستكمال مشوار العطاء ، وكل صوت تمنحوه لي هو وسام علي صدري، وفقنا ووفقكم الله لما فيه خير دمياط"

في المقابل بثت الحملة الانتخابية لأيمن رخا المرشح عن حزب مستقبل وطن فيديو لدعوة أبناء دمياط للنزول للانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة وانتخابه وحمل الفيديو عنوان "number 1" على الرغم من أن ضياء داوود هو الأول على مستوى الدائرة من حيث عدد الأصوات فيما يحتل رخا المركز الثاني بفارق كبير بينه و بين داوود.