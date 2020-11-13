عمرو أديب عن حادث مونتريال: أتمنى أن يتوقف الأمر عند طلب الفدية

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على عملية احتجاز عدد من الرهائن على سطح منزل في مونتريال، بكندا، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الخاطفين يطلبون فدية، وحتى الآن لا يوجد المزيد من الأخبار، معربا عن أمله أن يكون الهدف مجرد الحصول على فدية.

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن عملية الخطف تمت في مقر شركة فرنسية تدعى "يو بي سوفت"، والشرطة طلبت من المواطنين عدم التوجه إلى مكان الحادثة.

وتابع: "بيقولوا إنهم طالبين فدية.. وفي الأحوال اللي زي دي بقينا نقول ياريت تكون فدية بس.. ميكونش حاجة تاني"، مضيفا: "الشركة طلعت فرنسية.. وأرجو إنها تكون صدفة، لأنه لو مش صدفة.. ممكن نشوف حاجة مش طبيعية.. وأرجو الموضوع يكون فدية فقط".

وأشار إلى أن الشرطة تحاول إخلاء المكان من المواطنين، وسوف تتضح الأمور فيما بعد.

وطوقت الشرطة الكندية منطقة بالقرب من وسط مدينة مونتريال، اليوم الجمعة، وسط تقارير إعلامية عن احتجاز رهائن، وطلبت من الناس الابتعاد، وقالت إن "هناك عملية جارية".

وتركز العملية على مكاتب شركة "يوبيسوفت" الفرنسية لصناعة ألعاب الفيديو في مونتريال.

وقال الحساب الرسمي لشرطة مونتريال على تويتر اليوم: "هناك عملية شرطة جارية في زاوية سان لوران وسان فياتور. نطلب من الناس تجنب المنطقة"، مضيفة أنها "تتحقق حاليا من صحة المعلومات وأنها ستنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقالت المتحدثة باسم "يوبيسوفت" هيذر ستيل في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة "رويترز": "نحن على علم بالموقف ونعمل عن كثب مع سلطات مونتريال".

وكانت الشرطة الكندية قالت، مساء اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع حادث لاحتجاز رهائن في مقر شركة "يوبيسوفت" في مدينة مونتريال، موضحة أنها لم تتلق بعد تقارير حول وقوع إصابات خلال الحادث.