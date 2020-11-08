عمرو أديب: الإعلام الأمريكي بهدل ترامب وبيتريق عليه

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز الرئيس المنتخب مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "ليه أعلنوا بايدن الرئيس المنتخب وقولنا شوفوا بنسلفانيا، الإعلام الأمريكي نجح في هزيمة ترامب هزيمة كبيرة، كما أن الأمر الأول الذى هزم ترامب هو أزمة فيروس كورونا".

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، إن شبكة سي إن إن، هي من أعلنت فوز جو بايدن، موضحاً أن ترامب أكد أن التليفزيون لا يقرر فوز المرشح، ولكن رؤساء العالم بعثوا برقيات تهئنة للرئيس الجديد، كما أن هناك مؤشرات رسمية.

وتابع أديب أن الإعلام الأمريكي "ضيَّع" ترامب، كما أن بعض الأمريكيين خرجوا ضد الرئيس ترامب، وبعض الصحف كانت تعمل ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلا: "النهاردة كلمت واحد خبير في الشئون الأمريكية ورد على سؤالي هل هناك أمل لترامب؟ بضحكة وقالي لا إلا إذا كان الفريق القانوني لترامب لديه ردود مقنعة".

واستكمل: "الإعلام بيعامله معاملة سيئة، وتويتر نفسه بيعامله معاملة سيئة، وحاجته لا تظهر في الإعلام الأمريكي، ولو قالولها يتريقوا عليها، وده طبعا مش الإعلام اللي درسوه لنا وليس الإعلام اللي احنا نعرفه".

وواصل: "الحاج أبو حنان روق ولعب شوية جولف وآخر خبر رجع البيت الأبيض، والأخبار منقسمة قسم بيقول أن الرئيس سيستمر في معركته القانونية ولن يتوقف إلى أن يطمئن أنه لم تحدث تجاوزات، ولو اطمن أن مفيش تجاوزات سيقر بالهزيمة اللي هو فيها، هو شخصية غريبة ولها حسابات مختلفة يا ترى بيفكر في إيه ويجهز إيه؟ وعليه ضغوطات أنه يقر بهزيمته وينتهي الأمر هل هيعمل كده ولا يخوض المعركة القانونية حتى آخر لحظة وده هيبان خلال الساعات القليلة القادمة".